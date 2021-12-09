У РНБО відреагували на можливість "тиску" Вашингтона
Україну неможливо змусити до тих рішень, які не в її інтересах. Про це заявив голова Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Право на владу", повідомляє Корреспондент.
Таким чином секретар РНБО прокоментував інформацію про те, що Вашингтон нібито чинитиме тиск на Київ, щоб він "офіційно поступився частиною автономії землям на сході України".
"Сьогодні дуже багато інтерпретацій, як відбувається, що відбувається, до чого нас змушуватимуть. Я хочу сказати, нас дуже складно змусити. Якщо навіть РФ за вісім років не змогла нас до чогось примусити, то як хтось може вважати, що нас можна до чогось примусити - неможливо. З нами треба розмовляти як з рівними", - сказав Данілов.