Зеленський підтвердив Байдену готовність до прямих переговорів з Путіним
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із президентом США Джо Байденом підтвердив, що готовий до прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Під час телефонної розмови Зеленський підтвердив президенту США, що готовий до прямих переговорів з Путіним. Україна виступає за дипломатичні методи врегулювання на Донбасі", - сказав заступник глави офісу президента України Андрій Сибіга в етері телеканалу "1+1".
За його словами, на переговорах Зеленського та Байдена обговорювалося питання перезапуску "Мінська".
"Нормандський формат не призвів до бажаного результату, а бажаний результат – це мир в Україні. Українська сторона шукає платформи, механізми та формати для розблокування мирного процесу. Ми не та сторона, яка блокує мінський процес, а навпаки – ми шукаємо світ Мінські домовленості сьогодні - це реальність. Україна представила чітке бачення, як ми можемо піти вперед у цьому питанні, і це буде предметом обговорення дипломатичними каналами", - наголосив Сибіга.