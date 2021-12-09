Зеленський підтвердив Байдену готовність до прямих переговорів з Путіним

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із президентом США Джо Байденом підтвердив, що готовий до прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Під час телефонної розмови Зеленський підтвердив президенту США, що готовий до прямих переговорів з Путіним. Україна виступає за дипломатичні методи врегулювання на Донбасі" , - сказав заступник глави офісу президента України Андрій Сибіга в етері телеканалу "1+1".

За його словами, на переговорах Зеленського та Байдена обговорювалося питання перезапуску "Мінська".