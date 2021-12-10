Нікарагуа визнала Тайвань провінцією Китаю

Міністерство закордонних справ Нікарагуа заявило у четвер, що республіка розриває дипломатичні відносини з Тайванем і визнає владу КНР єдиним законним представником Китаю, повідомляє ТАСС.

"Уряд Китайської Народної Республіки є єдиним, який законно представляє весь Китай, а Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю. Уряд Республіки Нікарагуа відсьогодні розриває дипломатичні відносини з Тайванем і припиняє будь-які контакти або офіційні відносини" , - йдеться в тексті заяви відомства, опублікованого на урядовому порталі El 19 Digital.

У період першого терміну президентства (1985-1990) лідер Нікарагуа Даніеля Ортегі Манагуа вже відмовлявся від офіційних відносин з Тайбеєм на користь Пекіна. Однак із приходом до влади наступного президента Віолети де Чаморро країна відновила їх.

Тайвань управляється власною адміністрацією з 1949 року, коли на острів бігли залишки сил Гоміньдану на чолі з Чан Кайші (1887-1975), які зазнали поразки у громадянській війні в Китаї. З тих Тайвань зберігає прапор і деякі інші атрибути Китайської Республіки, що існувала на материку до приходу до влади комуністів. Пекін вважає острів однією з провінцій КНР.