Байден підтвердив принцип "ніяких рішень щодо України без України"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтримав принцип не погоджувати жодних рішень і не проводити обговорень про Україну без участі самої України. ﻿Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови Байдена і Зеленського, повідомляє УНІАН.

"Президент Байден чітко заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери віддані принципу "жодних рішень або обговорень про Україну без України" , - наголошується у заяві.

Водночас президенти США та України закликали Росію знизити напруження та погодились, що дипломатія є найкращим способом для досягнення відчутного прогресу з метою урегулювання конфлікту.

"Президент Байден підкреслив готовність Сполучених Штатів взаємодіяти для підтримки заходів зі зміцнення довіри з метою сприяння виконанню Мінських домовленостей, для підтримки нормандського формату" , - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден знову пригрозив Росії рішучими обмежувальними заходами в разі подальшого воєнного вторгнення в Україну.

"Президент Байден висловив глибоку занепокоєність Сполучених Штатів і наших європейських союзників через агресивні дії Росії відносно України і чітко заявив, що США і союзники відреагують рішучими економічними та іншими заходами у випадку подальшого воєнного вторгнення" , - наголошується у заяві.

Також президент США знову підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України.