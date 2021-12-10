Нафтогаз" перевів клієнтів "ПОН" на новий тариф

Нацкомісія у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення встановити тариф для постачальника останньої надії (його функцію виконує "Нафтогаз" тариф у розмірі 7,96 грн за куб. Без такого рішення близько 500 тис. сімей довелося б платити за газ близько 46 грн за кожний куб, повідомляє Обозреватель.

Про таке рішення повідомила пресслужба "Нафтогазу". Зазначимо, згідно із законом із 1 грудня ті, хто користується послугами ПОН, мали платити за газ за ринковою ціною. Йдеться про 445 тис. сімей.

"Регулятор ринку дозволив сьогодні автоматично перевести клієнтів постачальника "останньої надії" до Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" , – йдеться в повідомленні НАКу.

Без цього рішення вартість газу для 445 тисяч клієнтів ПОН становила понад 46 гривень за кубометр".

Фактично, всі українці, які автоматично стали клієнтами ПОН, стали клієнтами "Нафтогазу". І це з погляду конкуренції над ринком вважатимуться особливими умовами. Загалом у країні працює кілька десятків постачальників газу.

ПОН (постачальник останньої надії) отримував клієнтів, які залишилися без постачальника. Це могло статися у випадку, якщо компанія, яка раніше продавала газ, більше не могла виконувати свої зобов'язання.