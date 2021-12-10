Зеленський планує обговорити з Шольцем та Макроном Нормандський саміт

Володимир Зеленський наступного тижня має намір обговорити з Президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом проведення саміту у Нормандському форматі, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у ефірі програми "Право на владу".

"Думаю, що наступного тижня у Брюсселі відбудеться зустріч Президента Зеленського з президентом Франції Макроном та з новим канцлером Німеччини. І думаю, що ми продовжуватимемо роботу, щоб був проведений саміт Нормандського формату", - сказав Єрмак.