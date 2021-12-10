Байден обговорив із лідерами "Бухарестської дев'ятки" Україну

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і лідери країн "Бухарестської дев'ятки" відзначили важливість колективної єдності на тлі стягування військ Російської Федерації біля України, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови Байдена з президентом Болгарії Руменом Радєвим, прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, президентом Естонії Аларом Карісом, президентом Угорщини Яношем Адером, президентом Латвії Егілсом Левітсом, президентом Литви Гітанасом Науседою, президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером.

Зокрема, президент США провів розмову з лідерами групи "Бухарестської дев'ятки" східного рубежу НАТО, аби підкреслити відданість Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці і спільному зобов'язанню 5-й статті Вашингтонського договору НАТО (вона передбачає, що атака на одного члена НАТО має розглядатися як атака проти всіх членів - ред.).

Також лідери обговорили дестабілізаційне воєнне нарощення Росії вздовж кордону України і необхідність об'єднаної, підготовленої і рішучої позиції НАТО відносно колективного захисту союзників.

Крім того, Байден підкреслив налаштованість продовжувати тісні консультації та координацію з усіма трансатлантичними союзниками і партнерами у процесі роботи над деескалацією поточної кризи через стримування, оборону і діалог.