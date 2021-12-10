У США успішно випробували вакцину від ВІЛ

У Сполучених Штатах біологи розробили вакцину від ВІЛ на основі матричної РНК та успішно випробували її на мишах і макаках-резусах. ﻿﻿Про це заявив головний інфекціоніст США та директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID) Ентоні Фаучі, повідомляє Кореспондент.

За його словами, новий препарат складається з особливих жирових наночастинок, що кодують частину білків вірусу імунодефіциту. Вони можуть проникати в клітини людини і змушувати їх виробляти велику кількість фрагментів білкової оболонки ВІЛ, таким чином формуючи імунну реакцію на вірус.

Фаучі уточнив, що вчені підготували ланцюжки РНК, які змушували клітини виробляти відразу два вірусні білки - білок env, що становить основу оболонки ВІЛ, та білок gag, що грає роль внутрішнього каркаса вірусних частинок. Ці ланцюжки вбудували в жирові частинки, максимально схожі за характеристиками на реальний вірус імунодефіциту.

За результатами експерименту, вакцина, що атакувала обидва вірусні білки, знизила ризик зараження ВІЛ приблизно на 79%. Якщо її вводили кілька разів, рівень захисту від вірусу збільшувався, не викликаючи небезпечних побічних ефектів.

Біологи планують удосконалити нову ВІЛ-вакцину з метою зниження кількості необхідних ін'єкцій. Після цього, найближчими роками, препарат випробують на людях.