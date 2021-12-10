Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів низки країн

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Боснії та Герцеговини, Республіки Шрі-Ланка, Домініканської Республіки, Сенегалу, Нової Зеландії, Грузії, Японії та Алжиру, повідомляє Корреспондент.

"Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Боснії та Герцеговини Біляни Гутіч-Бєліці, Республіки Шрі-Ланка Мохамеда Різві Хассена, Домініканської Республіки Франсіско Альберто Карабальо Нуньєса, Республіки Сенегал Папа Діопа, Нової Зеландії Алані Алжирської Народної Демократичної Республіки Джигада Едін Белькаса" , - інформує пресцентр глави Української держави.

Під час церемонії український лідер заявив, що Україна щиро зацікавлена у розширенні кола партнерів, наповненні двосторонніх відносин новими проєктами, розвитку партнерства та активізації співпраці на всіх рівнях. Також Зеленський наголосив на важливості підтримки України з боку згаданих держав на міжнародній арені у питаннях Криму та сфери безпеки.