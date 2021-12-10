Український сервіс Rocket розширюється на ринку Європи

Український сервіс доставки їжі Rocket (раніше – Raketa) почав працювати в Іспанії (Гранада, Памплона, Ла-Корунья) та Угорщині (Будапешт), а також розширив свою присутність у Франції і тепер представлений у Марселі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У Rocket зазначають, що Марсель – це вже четверте місто Франції, де працює компанія. Вказується також, що на етапі запуску в нових країнах доставка буде безкоштовною незалежно від суми замовлення.

Наразі Rocket працює вже у восьми європейських країнах та 44 містах. Першою країною за межами України, де Rocket запустив доставку, став Кіпр. У квітні 2021 року Rocket вийшов на ринок Нідерландів і далі протягом року запустив доставку до Греції, Франції, Португалії, Іспанії та Угорщини.