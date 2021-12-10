Суд обрав запобіжний захід харків'янці, підозрюваній у вбивстві дворічного сина

Московський райсуд Харкова обрав запобіжним заходом для жінки, яка підозрюється у вбивстві своєї малолітньої дитини, арешт на два місяці без права внесення застави, повідомляє Укрінформ.

"Московський райсуд Харкова обрав жінці, яка вбила свою дитину, арешт на 60 діб без права на заставу" , - сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, суд відбувся у режимі відеоконференції:

"Жінка, яка зараз перебуває в реанімації міської лікарні швидкої допомоги, взяла участь у суді з палати".

Чубенко додав, що жінка визнала вину і залишається у лікарні під охороною.

Уночі 8 грудня 36-річна жінка викинулася з 4-го поверху будинку на вулиці Академіка Павлова. У квартирі було знайдено тіло 2-річного хлопчика. За попередніми даними, дитину задушили.

Того ж дня жінці вручили підозру в навмисному вбивстві малолітньої дитини. Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.