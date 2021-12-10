Україна звинуватила РФ у порушенні Документу про безпеку на Чорному морі

Мілітаризація окупованого Росією Криму підриває принципи, закладені в Документі про заходи зміцнення довіри та безпеки у військово-морській сфері на Чорному морі.﻿ Про це заявила делегація України під час 19-х щорічних консультацій щодо виконання цього документа, які пройшли у Відні у форматі телеконференції, повідомляє Укрiнформ.

"Прискорена і широкомасштабна мілітаризація українського Криму з боку Російської Федерації не лише підриває Документ про зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі, а й ставить під загрозу архітектуру регіональної безпеки, порушує норми та принципи міжнародного права" , - заявили українські дипломати.

Вони наголосили, що РФ поступово перетворює Чорноморський регіон на військову зону, а Кримський півострів стає "сильно мілітаризованою базою матеріально-технічного забезпечення, яка використовується для втручання в різних далеких гарячих точках, у тому числі в Сирії та Лівії".

У своєму виступі делегація України привернула окрему увагу країн-партнерів до цього процесу, продемонструвавши слайди з цифрами на підтвердження тривожного розвитку подій.

Так, за роки окупації Росія майже втричі збільшила кількість своїх військовослужбовців у Криму – з 12,5 тис. до приблизно 32,5 тис. За оцінками, до 2025 року чисельність окупаційних військ може зрости до 40-45 тис.

Крім того, на півострові дислокується близько 12,5 тис. військовослужбовців національної гвардії РФ та прикордонної служби ФСБ.

Наземна та повітряна складові постійного угруповання збройних сил РФ у Криму мають на озброєнні до 220 танків, до 660 броньованих машин, до 400 реактивних систем залпового вогню та артилерійських систем різного калібру, а також 13 берегових ракетних комплексів і до 170 літаків.

Військово-морський компонент російських військ у Криму включає до 70 військових кораблів та сім підводних човнів. До 2025 року планується його збільшення ще на 15 військових кораблів.

"Наше особливе занепокоєння викликає те, що 39 одиниць озброєння (морського, повітряного та наземного компонентів), які були розміщені в окупованому Криму, потенційно можуть бути використані як носії ядерної зброї. Україна як сторона Договору про нерозповсюдження ядерної зброї дуже стурбована тим, що Росія розміщує в Криму носії та інші засоби, здатні доставляти ядерну зброю" , - заявили в українській делегації.

Також було вказано на інший бік мілітаризації - масштабні військові навчання в окупованому Криму та прилеглих акваторіях Чорного моря. Загалом протягом нинішнього року РФ провела у Криму 90 військових навчань різного рівня.

Українська сторона закликала усі держави утримуватися від залучення до військово-морської діяльності агресора, яка здійснюється на тимчасово окупованій території України.