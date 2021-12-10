Професії з найнижчою оплатою: опубліковано список вакансій

В Україні на ринку праці пропонують десятки тисяч вакансій із мінімальною зарплатою. Мінімум заробляють, наприклад, адміністратори магазинів, двірники, мийники, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіла Олена Кирильєвніна, керівниця відділу роботи з партнерами Jooble.

"На ринку є чимало вакансій на мінімальну зарплату. Ми вирішили скласти список вакансій, що передбачають повну зайнятість з 5-денним робочим тижнем, і в яких 6500 гривень – це повна зарплата за місяць. Переважно, ці вакансії для працівників фізичної праці" , – каже експертка.

На зарплатню 6500 грн. в Україні пропонують такі вакансії:

Адміністратор магазину (40+ вакансій на таку зарплату; всього на сайті доступно на різні зарплати понад 7400 вакансій для адміністраторів магазинів)

Двірник (900+ вакансій на таку зарплату, всього – більше 11000 вакансій)

Комірник складу (350+ вакансій на таку зарплату, всього – більше 10500 вакансій)

Медреєстратор (290+ вакансій на таку зарплату, всього – більше 2600 вакансій)

Оператор полів зрошення та фільтрації (230+ вакансій на таку зарплату, всього – більше 4500 вакансій)

Приймач вантажів та багажу (30+ вакансій на таку зарплату, всього – більше 1000 вакансій)

Продавець продовольчих товарів (390+ вакансій на таку зарплату, всього – більше 11000 вакансій)

Різноробочий (170+ вакансій на таку зарплату, всього – більше 4200 вакансій)

Швачка (180+ вакансій на таку зарплату, всього – більше 1100 вакансій)

Мийник (1000+ вакансій на таку зарплату, всього – більше 10900 вакансій)

Зазначимо, найнижча середня зарплата, за даними Держстату, в Чернівецькій області (загалом 10,9 тис. грн). Найбільше традиційно заробляють у столиці – 20,6 тис. грн. Різниця у середніх зарплатах між Києвом та Чернівецькою областю перевищує 9682 грн (за місяць вона збільшилась на 182 грн).

Традиційно більше заробляють у великих містах. У невеликих населених пунктах розмір заробітної плати може бути в рази нижчим.