Данилов відзначив вплив на Україну антикорупційної стратегії США

Стратегія США щодо проявів корупції в глобальному масштабі вплине на корупцію в багатьох країнах Про це в програмі «Право на Влада» заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Дзеркало тижня.

"США... прийняли стратегічний документ, який має на меті боротися з корупцією не лише в США, а взяти на себе лідерство у боротьбі з корупцією у всьому світі. Це фундаментальний документ, який багатьох охолоне - тих, хто вважає, що вони далі займатимуться клептократією ... у своїх країнах. Він спрямований на країни, де авторитарні режими крадуть із бюджету гроші" , - заявив Данилов.

Коли люди ознайомляться із цим документом, то побачить "багато цікавого", вважає Данилов.

"Те, що стосується нашої країни - він також матиме до нас відношення, і люди, які в попередні роки займалися тими чи іншими речами, вони зрозуміють, що на сьогоднішній день вже знаходяться під контролем відповідних служб, яким у Сполучених Штатах доручено згідно з цим документом займатися цими речами" , - заявив секретар РНБО.

Також він зазначив, що вперше в історії США цим питанням безпосередньо займатиметься Центральне розвідувальне управління.