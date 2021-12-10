Переговори Байдена з Зеленським: головні заяви

Відбулися переговори президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського. Глава Білого дому відкинув пропозицію Кремля про нерозширення НАТО і запевнив Київ у підтримці на тлі ескалації на кордонах, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Байден заявив у телефонній розмові із Зеленським, що можливе членство України в НАТО - це тема виключно Києва та Альянсу. Тим самим президент США підкреслив неприйнятність "червоних ліній" Путіна.

"Президент Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать виключно від України. Тільки Україна повинна вирішувати це питання, і члени Альянсу, безумовно" , - сказав глава офісу українського лідера.

Президент України обговорив з Байденом формати участі США у врегулюванні в Донбасі.За словами Єрмака, з розмови випливає висновок, що

"США прийняли рішення бути активним учасником мирного процесу". "Як це буде, залежить від багатьох обставин. Це може бути паралельний нормандському формату трек" , - сказав він в ефірі програми "Право на владу".

У ході розмови Володимир Зеленський повідомив Джо Байдену, що у Києва є чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу і готовий обговорювати їх у різних форматах, зазначили в ОП. Президент Байден запевнив Зеленського в жорстких санкціях щодо РФ у разі агресії проти України.

Байден дуже відверто сказав президенту РФ Володимиру Путіну і попередив про всі наслідки, якщо в Кремлі приймуть рішення про ескалацію біля українських кордонів і вторгнення на територію України. Президент США пообіцяв допомогти Україні у стримуванні російської агресії і вже почали надавати допомогу.

Байден сказав, що будь-які переговори, будь-які рішення, що стосуються України, не можуть бути без України. Байден підтвердив, що США нададуть всю необхідну допомогу, щоб Україна могла дати відсіч в будь-який час. Разом з тим сам Зеленський запевнив Байдена, що Київ не збирається ні на кого нападати.

"Ми тільки хочемо принести на нашу землю мир, ми хочемо повернути наші території, хочемо повернути наших людей" , - додав Єрмак.

Особливу увагу президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки. Володимир Зеленський підкреслив, що українська сторона розглядає проєкт "Північний потік-2" виключно через призму енергетичних гарантій і гарантій безпеки, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії.