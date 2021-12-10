У Бундестазі пройшли слухання щодо ситуації навколо України

У Бундестазі відбулися екстрені слухання, пов'язані з ризиком військової агресії Росії проти України, повідомляє Новое время.

Ініціатором проведення дебатів виступив блок ХДС-ХСС, який раніше очолювала Ангела Меркель. Опинившись в опозиції, ХДС-ХСС даними парламентськими слуханнями планує закликати новий німецький уряд до збереження курсу Меркель на підтримку України.

«Україна має залишатися суверенною, і ми маємо запобігати будь-якій спробі військової інтервенції. У цьому питанні ми повинні стояти на боці України, і закликати Росію не робити кроків, які загрожують суверенітету України. Російський уряд не повинен представляти конфлікт на сході України як внутрішній. І прикидатися стороннім спостерігачем. Ні! Росія є стороною конфлікту! Росія – агресор, який порушив міжнародне право, тим самим порушивши мирний порядок усієї Європи» , – заявив Ніл Шмідт, депутат Бундестагу.

За підсумками слухань усі німецькі фракції окрім AfD та «лівих», яких у Німеччині традиційно звинувачують у близьких стосунках із Кремлем, виступили з єдиною позицією про протидію Росії в будь-яких її діях спрямованих проти суверенітету України.