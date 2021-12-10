Курс валют НБУ на 10 грудня

Курс валют НБУ на 10 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 10 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 9 грудня знизився на 12 коп. до 27.10 за 1 долар.

Євро подешевшав на 9 коп. до 30.68 за 1 євро.

Курс рубля знизився рівня 3.68 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 13 коп. до 35.80 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 13 коп. до 29.37 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 4 коп. до 6.66 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.101 300 --0.115
EUR Євро 30.677 300 --0.093
RUB Рубль 0.367 980 --0.001
GBP Фунт стерлінгів 35.796 800 --0.125
CHF Швейцарський франк 29.365 400 --0.127
PLN Польський злотий 6.658 300 --0.036

Новини

analytics