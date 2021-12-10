Курс валют НБУ на 10 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 10 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 9 грудня знизився на 12 коп. до 27.10 за 1 долар.

Євро подешевшав на 9 коп. до 30.68 за 1 євро.

Курс рубля знизився рівня 3.68 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 13 коп. до 35.80 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 13 коп. до 29.37 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 4 коп. до 6.66 за 1 польський злотий.