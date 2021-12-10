Курс валют НБУ на 10 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 10 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 9 грудня знизився на 12 коп. до 27.10 за 1 долар.
Євро подешевшав на 9 коп. до 30.68 за 1 євро.
Курс рубля знизився рівня 3.68 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 13 коп. до 35.80 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 13 коп. до 29.37 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 4 коп. до 6.66 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.101 300
|EUR
|Євро
|30.677 300
|RUB
|Рубль
|0.367 980
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.796 800
|CHF
|Швейцарський франк
|29.365 400
|PLN
|Польський злотий
|6.658 300