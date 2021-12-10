Тупицького "шокували" введені проти нього санкції США

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що його шокувала новина про введення проти нього та дружини санкцій США. Він заперечує свою причетність до отримання хабаря, повідомляє Ліга.net.

"Треба до ранку з'ясувати. Для мене це шокуюча новина, яку я вважаю повною нісенітницею" , – сказав Тупицький.

Він вважає, що інформація про заборону в'їзду до США, опублікована на сайті Держдепартаменту – це фейк, який "подають" з Офісу президента.

Тупицький переконаний, що "це спрямовано на Верховний Суд, щоб задавити його і щоб він не ухвалював кінцевого рішення" за позовом про визнання незаконним указу президента Володимира Зеленського про скасування указу Віктора Януковича, яким Тупицького було призначено суддею КСУ.