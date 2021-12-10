Мобільний інтернет: оператори ріжуть тарифи та швидкість

Вживання мобільного інтернету в Україні, що стрімко зростає, може змусити операторів відмовитися від безлімітних тарифів. Наприклад, найбільший стільниковий оператор країни "Київстар" вже не перший рік заявляє про свій намір вчинити саме таким чином, тоді як два інших конкуренти поки що "тримають марку", повідомляє UBR.

Водночас, опитані експерти підкреслили, що на вітчизняному ринку стільникового зв'язку давно немає пакетів з по-справжньому необмеженим доступом до Всесвітньої мережі.

"Київстар"

Лідер ринку послався на досвід більшості мобільних операторів, що свідчить, що "тільки невелика частина абонентів" потребує безлімітного мобільного інтернету.

У відповідь на запит "Київстар" повідомив, що абоненти з необмеженим інтернетом використовують у середньому 21 гігабайт на місяць. Тому в найпопулярніших тарифах компанія запропонувала фіксовану кількість трафіку від 5 ГБ до 25 ГБ.

"Ми прогнозуємо, що поступово і на українському ринку тарифами з безлімітним інтернетом користуватиметься все менше людей, безліміти стануть рішенням лише для невеликого відсотка клієнтів" , - заявили у прес-службі.

У тарифній лінійці, що діє, компанія включила необмежений інтернет тільки в пакетах для контрактних клієнтів верхнього цінового сегмента. Ці користувачі на максимальній швидкості зможуть "викачати" 40 тис. МБ на місяць, потім оператор примусово зменшить швидкість (назва цього прийому - "шейпінг") до 0,8 Мбіт/с.

Такі умови містить "Політика справедливого користування мережними ресурсами".

Vodafone

У другого за величиною стільникового оператора України аналогічний документ називається "Політика чесного користування Безлімітним Інтернетом" та містить схожі умови. Після витрачання 40 ГБ (це трохи більше, ніж 40 тис. МБ) на місяць пропускна спроможність знижується до 0,8 Мбіт/с - "до оновлення пакета послуг на місяць".

У компанії запевнили, що в її мережі достатньо ємності, щоб надавати "справді великі обсяги даних для приватних абонентів, які користуються інтернетом у смартфонах або планшетах". Таким чином, цей оператор поки не оголосив про плани відмови від безлімітних пакетів.

"Щоб забезпечити комфортне користування для всіх клієнтів у мережі, компанія впровадила політику чесного використання. Вона запобігає комерційному використанню у безлімітних тарифах, обмежуючи "роздачу" інтернету та користування так званими торентами" , - зазначили в прес-службі.

Але якщо комусь потрібно "роздавати" інтернет, то Vodafone запровадив відповідну послугу: із помісячною тарифікацією – 50 грн/міс. або "Роздача інтернету на день" – 10 грн/добу.

"Послуги роздачі інтернету - це загальноприйнята світова практика, яка дозволяє забезпечити таку можливість для клієнтів і запобігти зловживанням, які, зокрема, могли б спричинити такі загрози, як навантаження мережі та збитковість послуг" , - повідомив "червоний" оператор.

lifecell

У lifecell розповіли, що у його мережі середнє використання мобільного інтернету на одного дата-абонента перевищує 13 ГБ (за звітний період: місяць чи чотири тижні) і компанія не збирається ліквідувати безлімітні тарифи.

Актуальна тарифна лінійка оператора містить пакети з різним обсягом мобільного інтернету - до 20 ГБ, як у "Смарт Лайф", а також безлімітні пропозиції - "Вільний Лайф" та "Platinum Лайф".

В останніх двох оператор обмежує швидкість до 1 Мбіт/с після вичерпання відповідно 50 і 150 ГБ. Тобто як такої "справедливої/чесної політики" щодо використання мобільного інтернету компанія не має.

Безлімітні тарифи – ілюзія

"Золоті часи" ринку мобільного зв'язку – коли оператори заробляли на SMS та інших додаткових послугах – минули, і зараз передача даних у доходах активно "під'їдає голос", зазначив Анатолій Фроленков, керуючий партнер консалтингової компанії E&C Group.

За його словами, на стільниковому ринку "безлімітів" немає, оператори застосовують свої "політики справедливого використання" та "шейплять" (знижують) швидкість підключення після вичерпання певного обсягу. Причини зрозумілі – певний відсоток абонентів "може покласти всю мережу", констатував він.

"Оператори будь-яким способом намагаються хоч трохи підвищити своє ARPU (середньомісячний дохід від абонента), свої тарифи, тому що вони вперлися в якусь стелю" , - зазначив Фроленков і підкреслив, що як оператори не намагаються заробляти на додаткових послугах, основним драйвером доходу є "дата" (передача даних).

Тому стан справ, що склався, передбачає наявність у тарифних лінійках безлімітних пакетів, нехай навіть із "шейпінгом".

Телеком-експерт Роман Химич заявив, що щонайменше останні років десять безлімітний інтернет остаточно перетворився на маркетинговий прийом.

"Абсолютна більшість відомих мені тарифних пропозицій операторів мобільного зв'язку України не передбачає по-справжньому необмеженого споживання послуг передачі даних" , – констатував він.

За його словами, фактично стільникові компанії оперують пакетними пропозиціями, в яких після досягнення наперед встановленого ліміту споживання швидкість передачі даних штучно зменшується до нікчемних за нинішніми мірками значень.

"Я не чекаю завершення в Україні епохи декларативних "безлімітів". Щедрі, хоч і свідомо нереалістичні обіцянки добре продаються. Та що там добре, чудово! Тому всередині операторських компаній завжди існуватиме потужне лобі подібних практик" , - спрогнозував Роман Химич.

Експерт переконаний, що можливу зміну тарифів обговорювати недоцільно, адже вони "завжди і помітно" відрізняються від фактичних витрат, що відображаються у показнику середньомісячного доходу від абонента.

"Доречно обговорювати саме ARPU. Середній чек абонента українських операторів зростатиме безвідносно до будь-яких обставин, крім, можливо, якихось дуже серйозних економічних пертурбацій" , - додав він.

Маючи в рази меншу виручку з квадратного кілометра території країни (порівняно із зарубіжними) та серйозні плани щодо розширення покриття, оператори планомірно працюватимуть над підвищенням своїх доходів, спрогнозував телеком-експерт.