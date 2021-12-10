Грузія спростила надання туристам "зеленого" COVID-статусу

Для підтвердження безпечного COVID-статусу іноземним громадянам, які прибувають до Грузії, достатньо буде надати відповідні документи, видані у країні проживання, повідомляє Укрінформ.

Відповідна зміна, внесена до постанови уряду Грузії, вже набула чинності, інформують грузинські ЗМІ.

Згідно з документом, підписаним прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі, «зелений» статус іноземних громадян, які не зареєстровані на електронному порталі www.covidpass.moh.gov.ge, у застосунку CovidPass Georgia та EU Digital COVID Certificate, перевірятиметься за QR-кодом, виданим країною проживання, або надаватиметься на підставі довідки про повну вакцинацію чи документа про негативний ПЛР-тест.

Зазначається, що з 1 грудня в Грузії тільки власники безпечного, «зеленого», COVID-статусу можуть відвідувати культурно-розважальні заклади, ресторани, кафе, тренажерні зали, гірськолижні курорти. Він надається особам, які пройшли повний курс вакцинації, одужали від коронавірусу або здали 72-годинний ПЛР-тест, або 24-годинний тест на антигени.

Ця вимога стосується осіб віком від 18 років.