Через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів

Через сильний вітер знеструмлено 107 населених пунктів у Житомирській, Чернігівській та Київській областях, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7.00 внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 107 населених пунктів у 3 областях (Житомирська – 40, Київська – 37 та Чернігівська – 30)" , – йдеться у ранковому зведенні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.