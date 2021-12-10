Що очікується на валютному ринку у п'ятницю

Рішення Правління НБУ підвищити облікову ставку з 10 грудня на 0,5%, до 9% річних, позитивно вплинуло на настрої міжбанківського валютного ринку﻿.

Гривня прискорила зростання щодо іноземних валют, і Національному банку знову довелося докладати зусиль, щоб обмежити падіння долара на прийнятному для всіх рівні. Регулятор у четвер провів дві інтервенції поспіль: спочатку викупив близько 5 млн. доларів за методом «запиту кращої ціни», а потім виставив великий ордер на покупку на рівні 27,07 гривень, позначивши тим самим черговий рівень підтримки. Крім того, учасники торгів отримали важливий меседж: незважаючи на політичну напруженість навколо України, національна валюта має потенціал для зміцнення, а чергова фаза її слабкості закінчена. Логічно припустити, що сьогодні долар продовжить зниження у напрямку 27,00 гривень. Швидкість цього зниження, як і попередніми днями, визначатиме Національний банк з урахуванням інтересів експортерів та Бюджету країни.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 27,0/27,10 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в гуртових обмінниках Києва у четвер подешевшав ще на 10 копійок. Вранці "американця" почали продавати по 27,20-27,21 гривень. До обіду він подешевшав до 27,14-27,15 гривень, а до 17 години долар продавали вже по 27,10-27,11 гривень. Сьогодні вранці продаж у Києві стартуватиме з 27,20-27,32 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. До обіду очікується подальше зниження цінників на долар, а після обіду він може підрости на пару копійок, т.к. оператори валютного ринку акумулюватимуть готівкову валюту перед вихідними.

Євро на ринку FOREX у четвер припинило зростання і знизилося з 1,1344 до 1,1277 долара. Вранці п'ятниці він здійснює коливання у вузькому діапазоні 1,1286-1,1301 долара. Готівковий євро в Україні прискорив падіння; як і долар, за день він втратив ціну ще 10 копійок. Вранці його продавали по 30,73-30,75 гривень, а до 17-ї години цінник опустили до 30,63-30,65 гривень. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 30,62-30,65 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні є всі передумови для продовження зниження цінника на готівковий євро.

Російський рубль у четвер був затиснутий між рівнями 73,50 та 73,70 рубля за долар. Корекція світових цін на нафту після їхнього нещодавнього обвалу підтримує російську валюту. Водночас наростання геополітичної напруженості та загроза введення нових санкцій проти Росії змушує іноземних інвесторів виходити з російських цінних паперів, створюючи тиск на рубль. Вранці п'ятниці діапазон коливань зрушив на 10 копійок вгору, в район 73,60-73,80 рубля за долар. Готівковий рубль у Києві в четвер продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. За такою ж ціною його продаватимуть і сьогодні до обіду; надвечір рубль може подешевшати ще на 1-2 копійки, до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів; все залежатиме від швидкості зміцнення гривні до долара.