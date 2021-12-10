КМДА в 4 рази підняла ціну оренди землі, але одразу відкликала рішення

У Київраді розгоряються підкилимні ігри навколо прийнятого, а потім швидко скасованого редагування, яке підвищує ставку оренди столичної землі під забудову вчетверо, до 12% від нормативної грошової оцінки, повідомляє UBR.

Спершу 66 голосів проголосували "за" таку новацію, але потім, як кажуть ініціатори цих змін у партії "Голос", забудовники, зрозумівши свої потенційні втрати, "пішли у контрнаступ і натиснули на підконтрольних депутатів" . Більшістю голосів редагування було скасовано, повідомив депутат Київради від партії "Голос" Тарас Козак і додав, що новація дозволила б збільшити доходи міського бюджету столиці на понад мільярд гривень щороку.

Обранці аргументували зміни тим, що теперішня ставка у 3% – дуже низька.

"Земля дорога, а платежі – малі" , – зазначає Козак.

Також, додає він, ця поправка стимулюватиме девелоперів викуповувати землю для житлового будівництва. Продаж землі на прозорих аукціонах дозволить залучити забудовників.

На думку столичних депутатів, більш активне скуповування київської землі допоможе принести до міського бюджету ще 5 млрд грн додатково.

"Правка готувалася в таємниці, щоб великі забудовники – спонсори (власники) деяких депутатів та фракцій не дізналися про нашу пропозицію та не стали заливати Київраду грошима для блокування правки" , – зауважив Тарас Козак.

"Мутність" київського будівельного ринку, зазначає він, аж ніяк не сприяє приходу іноземних девелоперів, які не хочуть брати участь у корупційних угодах.

У свою чергу адвокат, партнер ЮФ Everlegal Андрій Порайко вказав на порушення процедури при голосуванні згаданого редагування. Із цим погодилися і в партії "Голос" зазначивши, що спробують проштовхнути зміни знову, вже без жодних порушень.