Україна закупила в НАТО партію антидронових рушниць – Резніков
Україна закупила через структури НАТО партію антидронових рушниць виробництва Литви для боротьби з російськими безпілотниками. Перші 10 зразків Україна отримає до кінця грудня, повідомляє Лівий берег.
Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
"В НАТО є система NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання - ред). Це система закупівель, якщо можна сказати, такий натовський аналог Amazon. І ми сьогодні вже пройшли декілька тестів, ми заплатили гроші, пройшли всі перевірки для того, щоб придбати певні потрібні нам речі через NSPA в НАТО. Протягом цього місяця ми отримаємо перші 10 антидронових рушниць виробництва Литви, які допоможуть нам боротися з російськими БПЛА", - сказав Резніков.
Він також зазначив, що має на меті створити при Міністерстві оборони два агентства, аналогічні NSPA.
"Одне буде займатися тиловими речами - закупівлями, питаннями логістики. Друге буде займатися тим, що стосується озброєнь. І це я зроблю найближчим часом", - зазначив міністр.
Він також анонсував зняття секретності з деяких державних закупівель у сфері Міноборони.
"Те, що стосується розсекречення: такий намір в мене є. Єдине, що я буду консультуватися з експертами, що саме підлягає розсекреченню, як був приклад зі швидкими допомогами, а що в інтересах національної безпеки і оборони має залишитись поки що в секреті", - зазначив міністр.