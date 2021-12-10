Україна закупила в НАТО партію антидронових рушниць – Резніков

Україна закупила через структури НАТО партію антидронових рушниць виробництва Литви для боротьби з російськими безпілотниками. Перші 10 зразків Україна отримає до кінця грудня, повідомляє Лівий берег.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"В НАТО є система NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання - ред). Це система закупівель, якщо можна сказати, такий натовський аналог Amazon. І ми сьогодні вже пройшли декілька тестів, ми заплатили гроші, пройшли всі перевірки для того, щоб придбати певні потрібні нам речі через NSPA в НАТО. Протягом цього місяця ми отримаємо перші 10 антидронових рушниць виробництва Литви, які допоможуть нам боротися з російськими БПЛА" , - сказав Резніков.

Він також зазначив, що має на меті створити при Міністерстві оборони два агентства, аналогічні NSPA.

"Одне буде займатися тиловими речами - закупівлями, питаннями логістики. Друге буде займатися тим, що стосується озброєнь. І це я зроблю найближчим часом" , - зазначив міністр.

Він також анонсував зняття секретності з деяких державних закупівель у сфері Міноборони.