Сімейний лікар захворів або звільнився: куди звертатися за допомогою

Кожен з нас досить часто стикався з ситуацією, коли не міг потрапити на прийом до сімейного лікаря, з яким підписана декларація: лікар або захворів, або пішов у відпустку, або зовсім звільнився.﻿ Якщо ваш сімейний лікар захворів, то медичний заклад обов'язково має призначити йому заміну, повідомляє УНІАН.

Про таку заміну зазвичай інформують пацієнтів декількома способами:

оголошенням безпосередньо в самому медзакладі; на веб-сайті установи; на сторінці в соціальній мережі; телефоном пацієнтам, які були до лікаря записані.

Якщо лікар відсутній за іншими непередбаченими обставинами, то медустанова повідомляє про це в перший же день.

Якщо відсутність лікаря запланована (відпустка, відрядження, планове лікування), то пацієнтів про це повинні проінформувати не пізніше ніж за один тиждень.

Якщо вам раптово знадобилося звернутися до сімейного лікаря, а він на лікарняному, то варто дізнатися, хто його зараз замінює.

Що робити, якщо ваш сімейний лікар звільнився

Часто пацієнти укладають декларацію з лікарем і після цього довго не звертаються, а при візиті в амбулаторію або поліклініку з'ясовують, що сімейний лікар тут уже не працює. Зазвичай у такій ситуації пацієнту пропонують укласти декларацію з іншим сімейним лікарем в медустанові, на вибір.

Також можна укласти декларацію в іншому медичному закладі - у пацієнта є таке право. Вибрати лікаря можна на сайті НСЗУ.

Крім того, Центри первинної медичної допомоги зобов'язані інформувати пацієнтів про звільнення тих лікарів, з якими підписані декларації. Зазвичай така інформація розміщена в медустановах, на сайті закладу або на сторінці установи в соціальних мережах. Також пацієнтів можуть повідомити особисто - через телефон або іншим способом, який раніше вибрав пацієнт. У медзакладі повинні протягом одного місяця після звільнення повідомити пацієнтів про те, що у нього закінчується термін укладеної декларації через звільнення сімейного лікаря.

Для укладення декларації з новим сімейним лікарем потрібно: отримати згоду лікаря після візиту до нього, принести всі необхідні документи, підписати декларацію.