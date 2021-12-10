У США відреагували на слова Путіна про нібито "геноцид" на Донбасі
Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що росіяни відомі своїми методами поширення дезінформації, коментуючи слова Путіна про ситуацію на Донбасі, "схожу на геноцид". Про це йшлося на брифінгу в Білому домі, повідомляє УНІАН.
Напередодні російський глава Володимир Путін на засідання президентської Ради з прав людини заявив, що ситуація на сході України "нагадує геноцид". Главу Кремля його ж посадовці навіть закликали "ввести у законодавство такі поняття, як "геноцид" і "заклики до геноциду".
"Що ж, росіяни відомі своєю риторичною ескалацією, вони також відомі методами поширення дезінформації у всьому світі та у східноєвропейських державах. Тому, гадаю, ми повинні докласти всіх зусиль, щоби спілкуватися з ними з недовірою", - відповіла Псакі.
Речниця Білого дому підкреслила, що саме Росія несе відповідальність за розв’язування конфлікту на Донбасі.
"Я не представниця Кремля, і я сприйняла б їхні слова скептично", - підсумувала Псакі.