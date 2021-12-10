Топ-7 найкращих електромобілів 2021 року

Сьогодні електрокари пропонуються на будь-який смак – від міських суперміні до кросоверів та спортивних авто. Британські колеги з Carbuyer склали рейтинг найкращих із них, а сайт адаптував його для нашого українського ринку. Адже сьогодні у нас практично такий же асортимент електричних новинок, як у всьому світі, повідомляє Autoconsulting.

Електромобілі постійно вдосконалюються. Головні з цих змін – збільшення запасу ходу та зменшення часу зарядки. У наші дні більшість електромобілів здатні проїхати понад 160 км на одній зарядці, а в деяких випадках майже 500 км. При цьому самі акумулятори стали меншими і легшими, а відсутність двигуна внутрішнього згоряння звільнила додатковий простір усередині. Крім того, завдяки великому моменту, що крутить, доступному практично зі старту, електромобілі можуть швидко розганятися.

У той же час електромобілі поки що не підходять для всіх стилів життя. Вони коштують дорожче, ніж звичайні автомобілі з ДВС, а їх власникам необхідно враховувати додатковий час для підзарядки батарей. Також під час подорожі необхідно пам'ятати про невелику щільність інфраструктури зарядних станцій. І дуже бажано мати можливість заряджати електрокар удома або в офісі.

1. Hyundai Ioniq 5 - рейтинг Carbuyer 4,5 з 5

На першому місці британці мають південнокорейський електрокар, який з нинішнього року продається і в Україні.

У Hyundai роблять електромобілі з 1991 року, коли з'явилася електрична версія седана Sonata. У цьому випадку компанія успішно використовувала свій 30-річний досвід. Ioniq 5 має максимальний запас ходу 489 км. Навіть моделі початкового рівня пропонують пристойну дальність ходу близько 385 км та здатність надшвидкої зарядки. Крім того, Ioniq 5 мають великий внутрішній простір для пасажирів. Як і інші моделі Hyundai, на Ioniq 5 поширюється 7-річна гарантія. Можна сказати, що Ioniq 5 встановлює стандарти електромобілів середньої цінової категорії.

2. Skoda Enyaq iV - рейтинг Carbuyer 4,5 з 5

Ця модель вже наступного року має приїхати до України. Skoda Enyaq це, по суті, - більш доступний за ціною Volkswagen ID.4 SUV. Однак, вона зовсім не гірша, пропонуючи більшу практичність і найкраще співвідношення ціни та якості, ніж VW. До того ж, у Skoda більша потужність і більше запасу ходу в 412 км, порівняно з 338 км VW. Skoda забезпечила Enyaq iV своїми традиційними інноваційними розумними речами. Наприклад, парасолькою у двері. Для борців за екологію інтер'єр може бути зроблений із перероблених пластикових пляшок або шкіри, виробленої з використанням оливок із екологічно чистих дерев. Додайте до цього великий багажник та просторий внутрішній простір, і ви отримаєте вражаючий електричний позашляховик, створений для повсякденного життя.

3. Volkswagen ID.3 - рейтинг Carbuyer 4,4 з 5

Якщо і є модель, яка переконує покупців, що вони у надійних руках при переході на електромобілі, то це VW. ID.3. Тим більше, що у VW заявляють, що цей електрокар для них так само важливий, як Beetle та Golf. ID.3 стане плацдармом для цілого ряду електричних моделей ID.

ID.3 виглядає як футуристичний Volkswagen Golf, але він був спроектований так, що може запропонувати таку кількість внутрішнього простору, як і Volkswagen Passat. Крім того, ID.3 є досить швидким, щоб не відстати від Golf GTI. Дальність ходу від однієї зарядки варіюється від 330 до 550 км, залежно від розміру батареї. Все сказане вище ми зможемо перевірити вже наступного року.

4. Volkswagen ID.4 - рейтинг Carbuyer 4,4 з 5

ID.4 пропонує відмінні характеристики та дизайн ID.3 у більшому та модному позашляховику. Усі моделі стандартно постачаються з такими функціями, як підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль та супутникова навігація. Опціональний панорамний люк та двоколірний білий інтер'єр роблять салон сучасним та просторим. ID.4 має потужність 298 к.с., яку видають два електродвигуни. І він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,2 секунд. У специфікації Pro Performance пропонується запас ходу 520 км, а для початкового рівня комплектації Pure для повсякденного використання в місті - 340 км.

5. Ford Mustang Mach-E - рейтинг Carbuyer 4,4 з 5

Це був сміливий крок – використати ім'я Mustang для першого набігу Ford у світ спеціально створених електромобілів. На перший погляд цей електричний позашляховик не має майже нічого спільного зі своїм культовим тезкою. Окрім синтезованого гуркоту двигуна V8 у салоні. Однак, справжній зв'язок виявляється, коли ви сідаєте за кермо, оскільки це один із найкращих електричних позашляховиків на ринку для їзди.

Mach-E пропонується у трьох варіантах: Standard, Extended Range та GT. Моделі базового рівня можуть проїхати до 440 кілометрів на одній зарядці. А комплектації із збільшеним запасом ходу – до 610 км. До того ж, розгін до 100 км/год у електричного "Мустангу" - 3,7 секунди. Mustang Mach-E – це автомобіль, який підходить як для розуму, так і для серця завдяки своїм приголомшливим характеристикам, відмінним технологіям та практичності, – вважають у Carbuyer. До нас електричний "Мустанг" може прискакати вже 2022-го.

6. BMW i4 - рейтинг Carbuyer 4,4 з 5

BMW i4 пропонує всю розкіш та динаміку спортивного баварського седана в пакеті з нульовим рівнем викидів. Першокласний i4 M50 - перший електромобіль, з яким довелося попрацювати підрозділом BMW M. Він дарує схожі на спортивні гострі відчуття, залишаючись при цьому практичним, завдяки чотирьом боковим дверям та заднім дверям хетчбека. I4 з великою решіткою радіатора зберігає разючий стиль свого двоюрідного брата 4-ї серії з бензиновим або дизельним двигуном. I4 має максимальний запас ходу майже 600 км. В Україні цей спортивний електрокар вже доступний для замовлення. Причому просять за нього зовсім не так дорого, як можна було б очікувати.

7. Hyundai Kona Electric - рейтинг Carbuyer 4,3 з 5

Електричний кросовер Hyundai Kona у нас продається. Хоча виглядає майже так, як Kona з ДВС. Тим не менш, у Carbuyer вважають, що жоден з конкурентів-електромобілів у даному класі не наблизиться до модного зовнішнього вигляду Kona. Та й інтер'єр цього міського кросовера має привабливий високоякісний дизайн у стилі хай-тек. У версії з найбільшою батареєю, ємністю 64 кВт/год, кросовер проїжджає від однієї зарядки майже 440 км. А з дешевшою батареєю на 39 кВт/год – 322 км. При цьому розгін до 100 км/год у Kona - менше восьми секунд. Хоча, кросовер не може похвалитися спортивною керованістю, він пропонує плавність ходу, витонченість та практичність.