У чому зустрічати Новий рік 2022: 8 ідей від стиліста

Небанально Новий рік зустрінеш - цікаво його проведеш! Згодні? Тоді варто вибрати для вечірки яскравий і нетривіальний наряд - і провести ніч з улюбленими людьми, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Стиліст Файіла Кадирова поділилася у своєму Instagram цікавими референсами на Новий рік, надихаємося!

Топ-8 небанальних ідей від стиліста, в чому зустріти рік Тигра

Атлас / шовк / сатин - актуальний будь-який елемент одягу (головне - крій і стилізація).

Паєтки - актуальні кожен Новий рік! Найкласніше - те, що після свята речі в паєтках можна інтегрувати в базовий гардероб.

Сукня-піджак - річ поза часом! Актуальний тільки структурований крій.

Вечірній комбінезон - у такому доречно з'явитися не тільки на новорічній вечірці, а й на будь-якому іншому торжестві! Вибирайте якісний комбінезон, щоб служив максимально довго.

Брючний костюм - максимально просте рішення для Нового року.

Вироби з бахромою або пір'ям - гарячий тренд сезону.

Плаття по фігурі - забійне рішення, якщо природа нагородила формами.

Міні-сукні - а що? Красиві ніжки актуальні завжди.