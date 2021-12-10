Представлений перший у світі смартфон на Snapdragon 8 Gen 1

Через тиждень після анонсу флагманської мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 компанія Motorola представила перший у світі смартфон на її основі — модель Moto Edge X30, повідомляє 3Dnews.

Новинка випускатиметься у двох версіях. Друга назва Special Edition і її особливістю є підекранна фронтальна камера. У стандартній версії для неї в екрані передбачений проріз. В іншому характеристики обох апаратів однакові.

Джерело зображень: Motorola

Смартфон Moto Edge X30 отримав 6,7-дюймовий OLED-дисплей з 10-бітною глибиною кольору, роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 144 Гц. Роздільна здатність фронтальної камери пристрою становить 60 мегапікселів (розмір сенсора 1/2,8 дюйма) з розміром пікселя 1,2 мкм. У версії Special Edition використовується такий самий модуль, тільки він захований за дисплеєм.

Згідно з внутрішніми тестами компанії, чіпсет Snapdragon 8 Gen 1 у складі Moto Edge X30 обіцяє на 20% більшу продуктивність CPU, на 30% більшу продуктивність GPU і на 400% більшу продуктивність в ІІ-завданнях порівняно з чіпом Snapdragon 888+. Такі самі цифри продуктивності наводилися в рамках анонсу самого процесора Snapdragon 8 Gen 1 компанією Qualcomm. У бенчмарку AnTuTu смартфон Moto Edge X30 набирає 1061361 бал, що є на даний момент найвищим результатом в рамках цього тесту. У складі апарату також використовується високошвидкісна ОЗУ LPDDR5 та флеш-пам'ять UFS 3.1.

У тильній частині пристрою розташувався блок із основною 50-мегапіксельною камерою з 1/1,55-дюймовим сенсором OmniVision OV50A із системою оптичної стабілізації зображення. Другий 50-мегапіксельний сенсор ISOCELL S5KGM1 використовується для ширококутної зйомки, а третій з роздільною здатністю 2 мегапікселі виступає як датчик глибини сцени. Пристрій забезпечує підтримку відеозапису у форматі 8K.

Живиться смартфон від батареї ємністю 5000 мА · год з підтримкою 68-ватної швидкої підзарядки. Пристрій працює під керуванням ОС Android 12 із фірмовою оболонкою MYUI 3.0. Є тут NFC і стереодинаміки за допомогою Dolby Atmos.

У продажу у Китаї пристрій з'явиться з 15 грудня. Новинка буде доступна у двох кольорах: Phantom Black та Glacier Blue. Вартість Moto Edge X30 у конфігурації з 8 Гбайт ОЗУ та 128 Гбайт постійної пам'яті складе близько $500. За версію з 8 Гбайт ОЗУ та 256 Гбайт постійної пам'яті будуть просити близько $532, а за модель з 12 Гбайт ОЗУ та 256 Гбайт постійної пам'яті – близько $564. У версії Moto Edge X30 Special Edition з підекранною камерою, яку оцінили $627, апарат отримає 12 Гбайт ОЗУ і 256 Гбайт постійної пам'яті.