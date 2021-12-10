У США розповіли, скільки Javelin передали Україні

Влада США у жовтні відповідно до затвердженого пакета допомоги поставила Україні 30 протитанкових ракетних комплексів Javelin і 180 ракет до них, повідомляє ТАСС.

Про це йдеться у заяві офіційного представника Пентагону підполковника Антона Семельрота.

"Пакет на $60 млн, про який було оголошено 1 вересня, включав 30 командно-пускових установок Javelin та 180 ракет. Javelin було доставлено в Україну 23 жовтня" , - повідомив Семелрот.

"У 2021 році США виділили Україні понад $450 млн допомоги на завдання забезпечення безпеки, це частина нашої незмінної прихильності до підтримки здатності України захищати свій суверенітет і територіальну цілісність" , - додав він.

Вашингтон з 2014 року виділив $2,5 млрд на підтримку Збройних сил України.