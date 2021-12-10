Україна опустилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна опустилася з 11-го на 12-е місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА, повідомляє Обозреватель.

Незважаючи на те, що "Зоря" набрала очко у матчі з норвезьким клубом "Буде-Глімт" у Лізі конференцій, усі наші футбольні команди залишили єврокубки, не вийшовши до плей-оф. Причому "Динамо" та "Шахтар" завершили груповий етап на останніх місцях у своїх квартетах Ліги чемпіонів, а луганчани стали третіми.

Обійшла Україну Сербія, у якої "Црвена Звєзда" виступить у плей-оф Ліги Європи, а "Партизан" – Ліги конференцій. У нашої країни залишилося 31,800 бала, у балканців стало – 31,875. Ще далі українські команди стали від російських, від яких на початку сезону відставали зовсім трохи.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 10 грудня. Джерело: Terrikon

Причому, з ТОП-20 лише Україна та Кіпр втратили всі свої клуби в єврокубках до зимової паузи. Наші команди показали свій найгірший результат за останні п'ять років (всього 4,200 очка), виступивши на рівні скромних кіпріотів (4,125).

Найбільше очок Україні приніс "Шахтар" – 9,5. "Динамо" та "Зоря" заробили рівно по п'ять пунктів, "Колос" – один, "Ворскла" – 0,5. З наступного сезону чемпіон країни не отримуватиме пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.