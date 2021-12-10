Mercedes дозволили їздити автопілотом у Німеччині

Компанія Mercedes-Benz отримала дозвіл регулюючих органів на використання системи автономного керування на деяких дорогах Німеччини. І що важливо, раніше ніж Tesla, що можна вважати незаперечною перевагою на одному з найбільш конкурентних автомобільних ринків світу, повідомляє 3Dnews.

Mercedes-Benz у четвер заявила, що отримала дозвіл на розповсюдження свого пакета Drive Pilot - користувачі зможуть використовувати його під час руху німецькими автобанами, але тільки на швидкості до 60 км/год. Drive Pilot була схвалена як система автономного керування третього рівня. Для порівняння, Tesla Autopilot відноситься до технологій другого рівня. Продукт Mercedes-Benz дозволить водіям прибирати руки з керма в транспортному потоці, що неспішно рухається. Це має бути зручно під час руху у заторі.

Німецький автовиробник заявляє, що Drive Pilot дозволить водіям відволікатися від руху для виконання деяких другорядних дій, таких як розмови з аудіо або відеозв'язку, надсилання електронних листів, серфінг в інтернеті та навіть перегляд фільмів.

Mercedes-Benz отримала дозвіл на використання своєї системи автономного керування тільки в Німеччині, але заявила, що прагне отримати схвалення регулюючих органів та в інших країнах. Drive Pilot стане доступною для власників автомобілів S-Class та EQS з середини наступного року. Mercedes-Benz ще не вирішила, яку плату стягуватиме з користувачів.

Додамо, що Tesla зіткнулася з проблемами зі своєю технологією допомоги водієві на європейському автомобільному ринку після того, як минулого року німецький суд заборонив компанії позиціонувати її як «автопілот», заявивши, що це слово вводить в оману споживачів щодо її можливостей.

Mercedes-Benz - не перший автовиробник, який пропонує систему автономного керування третього рівня в серійних автомобілях. Honda отримала схвалення японських регулюючих органів на використання такої системи в автомобілі Legend ще минулого року.