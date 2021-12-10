Україна пропонує три варіанти обміну полоненими - Арестович

Українська сторона пропонує три варіанти обміну утримуваними особами, однак Російська Федерація усі їх відкидає, повідомляє Укрiнформ.

Про це розповів речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі програми "Право на владу".

"Стосовно полонених. Ми запропонували в черговий раз обмін осіб, які взаємно утримуються у зв'язку з конфліктом. Запропонували три варіанти: по 13, 24 і 60 осіб - майже 60, 59-58" , - сказав Арестович.

Він підкреслив, що Росія ці пропозиції відкинула.

"Головний аргумент російської сторони полягає в тому, що вони бажають від нас процесуального очищення. По-перше, це не юридичний термін. По-друге, вони хочуть, щоб Президент помилував їх без засудження українським судом. Це забороняє українське законодавство" , - зазначив речник української делегації в ТКГ.

Арестович пояснив, що спершу такі особи мають отримати судовий вирок, і після цього Президент зможе прийняти рішення про їх помилування. Він додав, що є 13 осіб, які пройшли цей шлях і можуть бути помилувані та обміняні.

За його словами, всі 60 осіб, яких хоче повернути Україна, встановлені й також можуть бути готові до обміну: "Там декілька категорій - це військовослужбовці ЗСУ, співробітники спецслужб, які потрапили в полон при виконанні бойових завдань, жінки, зокрема вагітні, а також тяжкохворі цивільні" .

При цьому Арестович запевнив, що Україна має достатній "обмінний фонд" - 310 осіб.