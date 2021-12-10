Mercedes проводить випробування оновленого "Gelandewagen"

Компанія Mercedes-Benz проводить випробування оновленої версії свого легендарного "Gelandewagen". Два тестові прототипи потрапили в об'єктиви фотошпигунів, повідомляє Обозреватель.

Нове покоління Mercedes-Benz G-Class дебютувало в січні 2018 року, і в міру наближення трирічної річниці дві замасковані камуфляжною плівкою прототипи були виявлені на тестах.

Судячи з розташованих збоку вихлопних патрубків і широкого обваження, це має бути флагман сімейства – Mercedes-AMG G63. У той час як камуфляж покриває більшість панелей кузова, залишаючи відчиненими тільки двері, зміни в дизайні здаються мінімальними, оскільки G-Клас зберігає свою фірмову квадратну форму.

Прототип Mercedes-AMG G63. Джерело: Carscoops

Серійний Mercedes-AMG G63. Джерело: Daimler AG

Спереду оновлена модель отримає видозмінене облицювання радіатора та трохи інші повітрозабірники бампера, а також оновлену графіку класичних круглих фар. Крім того, для моделі підготували колеса нового дизайну, а ззаду варто чекати трохи іншого бампера.

Усередині з'явиться остання версія інформаційно-розважальної системи MBUX, новий дизайн рульового колеса, розширена палітра кольорів та оздоблювальних матеріалів, а також розширений функціонал систем безпеки (ADAS). З урахуванням того, що приладова панель на прототипах була закрита, може припустити, що автомобіль отримає новий дизайн торпеди.

Що стосується силових агрегатів, Mercedes-Benz оновлюватиме свій поточний модельний ряд ще кілька років і доти, доки вони відповідатимуть нормам викидів на певних ринках. На прототипах не було гібридних наклейок, а це означає, що G63 швидше за все залишиться неелектрифікованим. Актуальна модель оснащена 4-літровим V8 із подвійним турбонаддувом. Він розвиває потужність 585 к.с. та крутний момент 850 Нм. У парі з ним працює 9-ступіневий "автомат".

Прототип нового Mercedes-AMG G-Class. Джерело: Carscoops

Серійний Mercedes-AMG G-Class. Джерело: Daimler AG

Рестайлінговий G-Wagen може з'явитись разом із серійною версією повністю електричного концепту EQG, який показали у вересні минулого року. Він збереже позашляхові характеристики G-класу з ДВС, оскільки матиме ту ж саму сходову раму. У компанії підтвердили, що тяговий акумулятор буде вбудований у раму для забезпечення низького центру тяжкості, а чотири індивідуально керовані електродвигуни забезпечать EQG "величезну тягову потужність".

Дебют оновленого G-Class очікується наприкінці 2022 року. А до цього варто очікувати дебюту позашляхового варіанта Mercedes-AMG G-Class 4×4², прототипи якого за останній рік кілька разів були помічені з портальними мостами, величезним дорожнім просвітом та короткими шинами.