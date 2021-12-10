ДП Укрспирт звітувало про збитки за 9 місяців 2021

Державне підприємство "Укрспирт" у січні-вересні 2021 року отримало 18,61 млн грн чистого збитку проти чистого прибутку у розмірі 28,14 млн грн за аналогічний період 2020 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як розповіли у Міністерстві економіки, виручка ДП за дев'ять місяців скоротилася на 38,2% – до 857,8 млн грн.

Валовий прибуток знизився в 4,4 рази – до 108,5 млн грн.

Крім того, "Укрспирт" отримало 16,7 млн грн операційного збитку проти 47,0 млн грн операційного прибутку роком раніше.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 11 грудня 2019 року підписав закон про скасування з 1 липня 2020 року державної монополії на виробництво спирту, ухвалений Верховною Радою 3 грудня 2019 року.

З моменту оголошення Фондом держмайна України у жовтні 2020 року першого аукціону з приватизації активів спиртової галузі та до 23 листопада 2021 року на онлайн-аукціонах приватизовано 30 спиртових підприємств, що входили до складу "Укрспирту". Інвесторами вже сплачено до державного бюджету країни 1,05 млрд грн, загальна сума угод становить понад 1,7 млрд грн.

Приватизація спиртової галузі передбачає продаж Фондом 41 спиртзаводу ДП "Укрспирт" та ще 37 заводів, об'єднаних у концерн "Укрспирт". Загалом очікується залучити близько 2 млрд грн, при цьому у 2020 році сума продажу активів на 20 аукціонах склала 1,26 млрд грн.

ДП "Укрспирт" у 2020 році скоротило чистий прибуток на 22,3% порівняно з 2019 роком – до 32,1 млн грн, наростивши виробництво спирту на 5,3% – до 6,380 тис. дал.