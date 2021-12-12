Як підняти рівень заліза в організмі: перевірені способи
Залізо - дуже важливий мінерал в нашому організмі. Практично у всіх воно в дефіциті, в зв'язку з цим люди мають ряд проблем зі здоров'ям, повідомляє РБК-Україна.
Нутриціолог Євгенія Хелс розповіла, як підняти рівень заліза: перевірені способи.
Дізнатися про брак заліза в організмі можна по неприємних симптомах:
- неможливо відновити функцію щитовидної залози;
- відсутність підтримки нормальної детоксикації в організмі;
- немає нормальної імунної відповіді;
- випадає волосся;
- ламаються нігті;
- сухість і лущення на шкірі;
- "заїди" в куточках губ;
- "синява" склер;
- лаковий язик;
- м'язова слабкість;
- депресія і апатія;
- можуть страждати мітохондрії.
Спочатку потрібно зрозуміти причини втрати заліза:
- крововтрати різного походження: рясні місячні, ендометріоз, виразки, ерозії, поліпи, грижі, НВК, геморой;
- захворювання нирок часто може бути причиною неможливості підняти рівень заліза;
- порушення надходження заліза, в зв'язку з малим його вмістом в їжі;
- проблеми зі шлунково-кишковим трактом: низька кислотність, дисбактеріоз в кишечнику, хронічний кандидоз, паразитоз, порушення всмоктування, при такій картині залізо не підніметься, а тільки розгодує патогенів;
- низький загальний білок в організмі;
- низький В9, В12;
- запальні захворювання.
Заважає засвоєнню заліза:
- фітати (зерно, часто на тлі великого споживання горіхів в раціоні);
- поліфеноли (бобові, кава, чай). Ними не варто запивати препарати заліза і обмежити у вживанні, якщо є дефіцити;
- оксалати (деякі овочі);
- соєві продукти;
- мідь;
- сигаретний дим.
Не піднімається залізо: що робити
Або як знайти "залізне" здоров'я. Часто людина бачить у себе низький рівень заліза і починає судорожно скуповувати і вживати таблетки або ставити крапельниці. Але бажаний результат так і не приходить. Постає питання: "А чому?". Для підняття заліза потрібно привести в норму такі фактори:
1. Загальний білок повинен бути не менше 75. Якщо менше - розібратися з причинами (низька кислотність, куди йде білок в такій кількості, можливо запалення і ін.).
2. Трансферрин - це білок-переносник заліза до органів і тканин. Якщо немає заліза, то він буде переносити кобальт, мідь, марганець, хром, цинк.
Трансферрин знижується, якщо:
- ви п'єте КОК;
- у вас гемохроматоз;
- є злоякісні пухлини, цироз;
- є дефіцит В12.
3. "Прибратися" в кишечнику: якщо там дисбіоз, то залізо буде годувати всіх патогенів і паразитів!
4. Усунути запальні процеси в організмі (потрібно дивитися маркери запалення СРБ, гомоцистеїн, сечову кислоту, фібриноген).
5. Контролювати рівень феритину (він же - депо заліза), в ідеалі він повинен дорівати власній вазі. Низький рівень означатиме латентну анемію.
Високий може говорити про запальні процеси в організмі, також він може підвищуватися при прийомі КОК, алкоголізмі, гемохроматозі і захворюваннях печінки.
6. Ще один важливий "гравець" - це гепсидин.
7. Контролювати вітаміни В9 і В12, а також кофактори і засвоєння заліза і не забувати про вітамін С. Але будьте уважні: печінка накопичує В12, так що його надлишок теж буде заважати засвоєнню заліза.
Якщо ви пропрацювали всі пункти вище, а залізо так і не піднімається, то є ще інші причини анемічних станів, які вимагають окремого обстеження.
Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до фахівця зі здорового харчування і лікаря.