Карантин в Україні: "помаранчева" зона розширилась
В Україні в "помаранчеву" зону перейшла ще одна область. "Жовтих" регіонів стало менше - 13. Про це, посилаючись на сайт МОЗ, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
"Жовта" зона
Ця зона є найбільшою станом на сьогодні. Втім, вона скоротилась, тепер тут Київ та 12 областей:
- Дніпропетровська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька області.
"Червона" зона
За добу залишилось без змін. В цій зоні 10 регіонів:
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська.
"Помаранчева" зона
Ця зона розширилась вдвічі. Тепер в неї входять дві області:
- Донецька,
- Одеська.