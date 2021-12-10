Криза 2008 року може повторитися: Evergrande оголосила дефолт

Агентство Fitch знизило рейтинг китайського багатопрофільного холдингу China Evergrande Group та його дочірніх компаній до "обмеженого дефолту". Причиною цього рішення стала невиплата холдингом, відомого серед експертів як "найбільша піраміда у світовій історії", двох купонних платежів після закінчення пільгового періоду 6 грудня. За оцінками експертів, це може призвести до масштабної світової фінансової кризи, порівнянної з тією, що сталась у 2008 році, повідомляє Обозреватель.

Про зниження рейтингу Evergrande Fitch повідомив 9 грудня. При цьому там висловили припущення, що компанія взагалі буде ліквідована внаслідок банкрутства. Загальна сума боргових зобов'язань Evergrande станом на червень перевищувала 300 млрд доларів.

Що таке обмежений дефолт

Поняття "обмеженого дефолту" означає, що компанія допустила невиплату за суттєвим фінансовим зобов'язанням. Однак при цьому:

ще не подала заяву про банкрутство;

не були запущені будь-які інші формальні процедури ліквідації;

фірма не припинила роботу іншим чином.

Чому обмежений дефолт Evergrande може призвести до катастрофи

Холдинг Evergrande є одним з найбільших забудовників у Китаї. За даними Fitch, компанія реалізує 798 проєктів у 234 містах, що охоплюють 31 провінцію та муніципалітет Китаю. До 2022 року Evergrande збиралася досягти річного обсягу продажів у 150 млрд доларів.

За словами колишнього в.о. міністра економіки Павла Кухти, останні 15 років китайська економіка загалом зростає як фінансова піраміда, де постійно беруть у борг на купівлю нерухомості. А компанія Evergrande – яскравий приклад цієї піраміди.

"Вона одночасно продає нерухомість та інвестиційні продукти, як банк, – говорить Кухта. – Фактично компанія бере гроші у людей, вкладає у будівництво нерухомості, продає нерухомість, нерухомість зростає в ціні, компанія знову бере гроші у людей і знову будує".

За словами Кухти, якщо Evergrande оголосить про банкрутство, а за нею й інші китайські девелопери, ця система почне обвалюватися, як картковий будиночок. А це, своєю чергою, вдарить по всій світовій економіці.