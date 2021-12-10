Байден розлютив східних союзників із НАТО – Bloomberg

Після розмови з Кремлем американський президент Джо Байден заявив, що сподівається оголосити про зустріч "щонайменше чотирьох наших основних союзників із НАТО" з представниками Росії. Як пише Bloomberg, ця ідея викликала роздратування країн східного флангу Альянсу, які розуміють, що їх навряд чи візьмуть у такі переговори, хоча їхнє майбутнє та майбутнє їхніх сусідів може вирішити "жменька союзників", повідомляє Ліга.net.

Байден обіцяє протистояти впливу Росії, проте деякі члени НАТО вважають його останню пропозицію Росії про зустріч дипломатичною поступкою, зазначили в агентстві.

"Росії за жодних обставин не можна давати право голосу в тому, хто може бути або не може бути членом НАТО. Найтривожніше бажання Москви – розділити Європу на сфери впливу. Ми пам'ятаємо такі моменти з нашої власної історії, і ми аж ніяк не наївні в цьому питанні" , – наголосила прем'єрка Естонії Кая Каллас.

Уряд однієї з країн у регіоні "розлючений" і вимагає негайних роз'яснень від США, що саме планує Байден, заявив анонімний дипломат із цієї країни.

Інший дипломат був більш конкретним, пише ресурс: країни східної Європи побоюються поступок для РФ, до яких можуть призвести такі переговори з точки зору гарантій і стримування від НАТО.

Як пишуть журналісти, східноєвропейські країни "давно не довіряють РФ", і це посилювалося тим, що більшість рішень щодо їхнього регіону неодноразово в минулому приймалися без їхньої участі. Вони наполягають, що ні Росія, ні якийсь інший член Альянсу не має впливати на те, кого обрали для вступу до НАТО, сказав один зі східноєвропейських дипломатів. Він додав, що усі на східному фланзі стурбовані пропозицією Байдена, особливо країни Балтії, Польща та Румунія.

Там вважають, що подібні переговори "можуть дати Путіну шанс поділяти та панувати, вбиваючи клин між США та Європою чи навіть між європейськими членами Альянсу". Один із чиновників назвав його "великим опортуністом", а інший сказав, що урядам слід дочекатися більш детальної інформації щодо запропонованих переговорів.