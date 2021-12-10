Білл Гейтс припустився відмови від соцмереж на користь метавсесвітів

Через два-три роки більшість віртуальних зустрічей відбуватимуться у метавсесвітах. Такий прогноз дав засновник Microsoft Білл Гейтс у своєму блозі, повідомляє ForkLog.

«Ідея полягає в тому, що зрештою ви використовуватимете свій аватар для зустрічей з людьми у віртуальному просторі, який імітує відчуття присутності в реальній кімнаті разом із ними. Для цього вам знадобиться щось на зразок VR-окулярів та рукавичок із захопленням руху», - написав Гейтс .

2021 був неабияк старий рік для багатьох людей, включаючи мене, але там є можливості для того, щоб optimistická, що 2022 буде бути: https://t.co/BxF6Q4K9Mq pic.twitter.com/C0SdhYxKg8 - Bill Gates (@BillGates) December 8, 2021

За словами мільярдера, люди помилково вважають, що якість програмного забезпечення, що стоїть за подібними симуляціями, залишатиметься незмінною. Він підкреслив, що технологічний аспект метавсесвіту розвивається дуже швидко, а згодом цей процес лише прискориться.

Гейтс зазначив, що у більшості людей поки що немає необхідного для занурення в метавсесвіт обладнання. Проте, на його думку, незабаром ситуація зміниться.

Він розповів, що в 2022 році Microsoft планує випустити "проміжну версію" свого VR-комплекту, який використовує "вашу веб-камеру для захоплення анімації аватара, що застосовується в поточному 2D-сеттинг".

"Нам ще є над чим попрацювати, але ми наближаємося до межі, після якої технологія дійсно почне повторювати досвід спільної роботи в офісі", - сказав Гейтс .

У четвер, 9 грудня, венчурний підрозділ корпорації M12 очолив раунд фінансування стартапу Palm NFT Studio на суму $27 млн. Останній працює з компаніями та брендами, дозволяючи їм створювати NFT-проекти на Ethereum.