Прогнози лікарів змінилися: Марина Хлєбнікова більше не в реанімації

Офіційні представники російської виконавиці Марини Хлєбнікової поділилися з шанувальниками радісною новиною про покращення стану зірки. Так, на особистій сторінці артистки в Instagram з'явилося повідомлення про те, що її перевели до звичайної палати, повідомляє Clutch.

Медики зазначили, що стан артистки стабілізувався. Поки що до неї не пускають багато відвідувачів, проте те, що Марина перебуває у свідомості та може спілкуватися з близькими та медперсоналом, – уже велика перемога.

Менеджери зірки подякували шанувальникам за допомогу та слова підтримки та пообіцяли, що Марина сама розповість про те, що сталося, якщо вважатиме це за потрібне.

Крім того, команда виконавиці наголосила, що зараз телеканали та ЗМІ намагаються розкрутитися коштом нещасного випадку та випускають величезну кількість неправдивих матеріалів, підкріплених здогадами, а не фактами про те, що сталося.

Раніше директор Марини Данила Прайс заявив, що пожежа стала наслідком втоми, а не алкоголю, як про це трубят на ТВ. Чоловік також зазначив, що напередодні артистка повернулася з гастролей, тому потребувала якісного відпочинку.