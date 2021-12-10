Зеленський присвоїв звання Героя України композитору Ігорю Покладу

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України композиторові Ігорю Покладу, повідомляє Укрiнформ.

Відповідний указ №628/2021 опублікований на сайті глави держави.

“За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Покладу Ігорю Дмитровичу – композиторові, народному артисту України” , - ідеться в документі.

Ігорю Покладу сьогодні, 10 грудня, виповнилося 80 років.

Він відомий український композитор, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України. Найвідоміші його пісні - “Ой летіли дикі гуси”, “Чарівна скрипка”, “Тиха вода”, “Кохана”, “Зелен-клен”.

Крім того, Ігор Поклад є автором музичної комедії “Друге весілля в Малинівці”, мюзиклів “Конотопська відьма”, “Серце моє з тобою”, “Різдвяна ніч” за Гоголем, “Засватана – не вінчана” за Іваном Карпенком-Карим тощо.

Пісні писав на слова Юрія Рибчинського, Дмитра Луценка, Бориса Олійника. Їх виконували Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук, Тамара Гвердцителі, Василь Зінкевич.