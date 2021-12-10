В Австралії спалахнули нові лісові пожежі: людей евакуюють

На заході Австралії знову розгораються лісові пожежі. Місцевій владі довелося терміново вивозити людей, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, полум'я охопило 6000 гектарів у популярному туристичному районі Маргарет-Рівер. Ситуація виявилася настільки серйозною, що влада закликала людей кидати все і їхати, рятуючи свої життя.

Як повідомляється, зараз над гасінням пожежі працюють сотня пожежників.

За даними The Guardian, сильні вітри, печерні системи і відсутність доступу для техніки роблять неймовірно важким гасіння лісових пожеж в цьому районі.

Спекотні та вітряні умови ускладнили роботу пожежникам: у четвер на південному заході температура сягала 30 градусів.

Влада сподівається, що найближчим часом погодні умови покращаться, що допоможе в боротьбі з вогнем.

Причина пожеж поки не встановлена.