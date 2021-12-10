Жінкам у всьому світі платять на 50% менше, ніж чоловікам

У всьому світі жінки отримують лише близько третини всіх трудових доходів – тобто їхні зарплати в середньому в половину менші, ніж у чоловіків. І це зовсім не означає, що жінки працюють менше. Ситуація практично не змінилася з 1990 року, незважаючи на те, що з того часу кількість жінок з вищою освітою у багатьох країнах перевищила кількість чоловіків, повідомляє Обозреватель.

Частка жінок у світових трудових доходах становила близько 30% на початку 1990-х років, а сьогодні вона – трохи менша за 35%. Про це свідчать дані Доповіді про світову нерівність (2022).

"У світі гендерної рівності жінки отримуватимуть 50% всього трудового доходу. За останні 30 років прогрес був дуже повільним на глобальному рівні. Динаміка була різною в різних країнах: деякі відзначали прогрес, інші – спостерігали скорочення частки жінок у заробітках" , – пояснили таку динаміку авторів документа.

Як змінювалися доходи жінок у різних країнах світу. Джерело: Insider

До зарплатної нерівності призводить сексизм, зазначають фахівці. Гендерні забобони заважають жінкам просуватися кар'єрними сходами і повністю виключають можливість роботи у певних професіях. І це при тому, що жінки найчастіше більш освічені, ніж чоловіки.

Наприклад, згідно зі звітом McKinsey, в автомобільній промисловості жінки займають лише невелику кількість посад початкового рівня (26%). А у медичних та фармацевтичних компаніях жінок надто багато на початковому рівні (59%), проте мало серед співробітників високої ланки.

Інший прояв сексизму – непропорційно великий обсяг роботи з догляду за житлом, дітьми та літніми членами сім'ї. У результаті жінки витрачають багато часу на безкоштовну працю, через що багато з них не в змозі шукати оплачувану роботу, а дехто – взагалі заробляти.

"Жіноча праця знецінюється у всьому світі. Жінки беруть на себе непорівнянно багато обов'язків з догляду, і все це відіграє важливу роль у заробітній платі" , - зазначила для Insider директорка із досліджень Національного жіночого юридичного центру Жасмін Такер.

Цю проблему ще більше посилила пандемія коронавірусу. В умовах карантину з роботи в першу чергу йдуть жінки – щоб доглядати хворих родичів або дітей, які опинилися на дистанційному навчанні. У результаті, за словами Такер, сім'ї зазнають серйозних збитків.

Гендерний розрив шкодить економіці

Ще в 2015 р. компанія McKinsey розрахувала макроекономічний ефект від поки що фантастичного сценарію досягнення повної гендерної рівності у трудовій сфері. Виявилося, що гендерний паритет за 10 років здатний збільшити світовий ВВП на додаткові 26%. Це $28 трлн – сумарний річний ВВП двох найбільших економік світу, Китаю та США.

Навіть скромніше покращення ситуації призвело б до збільшення світового ВВП до 2025 року на $12 трлн. Але, судячи з нинішнього прогресу (тобто майже повної його відсутності), глобальна економіка вже втратила ці гроші.

Подібні розрахунки проводили не лише у McKinsey. Наприклад, Міжнародна організація праці (МОП) з'ясувала, що якби різниця в участі жінок та чоловіків на ринку праці скоротилася хоча б у країнах "Великої двадцятки), світовий ВВП виріс би на 3,9%, або на $5,8 трлн. Більше за це, глобальний ринок праці отримав би близько 100 млн. додаткових працівників.

Ситуація в Україні

Незважаючи на те, що нерівність зберігається, офіційна українська статистка виглядає не так уже й погано. Так, за даними Мінекономіки, у першому кварталі 2021 року гендерний розрив у зарплатах становив 18%. Втім, варто враховувати, що в таких даних враховуються тільки білі зарплати. Реальний розрив може виявитися значно серйознішим.

Як змінювався гендерний розрив в оплаті праці в Україні. Джерело: slovoidilo.ua

До речі, Україна у 2020 році приєдналася до двох міжнародних ініціатив, метою яких є скорочення ґендерного розриву в оплаті праці. Це "Партнерство Біарріц" за твердженням гендерної рівності та Міжнародна коаліція з рівної оплати праці (Equal Pay International Coalition, EPIC).

Одним із головних зобов'язань, які Україна взяла на себе, стало поступове зменшення розриву в оплаті праці жінок та чоловіків. Досягнути помітного прогресу в Кабміні хочуть до 2023 року.