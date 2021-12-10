Список продуктів, що розвивають інтелект

Дослідники з Америки дійшли висновку, що людина може стати розумнішою, включивши до свого раціону харчування певні продукти, повідомляє Menslife.

Звичайно, інтелект успішно розвивається й іншими способами, але правильне харчування відіграє в цьому далеко не останню роль. Вчені, провівши ряд досліджень, виділили 4 основні продукти, які благотворно впливають на розвиток розумових здібностей.

1. Жирні сорти риби

До складу такої риби у величезній кількості входить Омега-3 - кислота, яка бере участь у більш активному виробленні сірої речовини, що знаходиться в головному мозку.

2. Молочні продукти, особливо молоко

Клітини мозку добре засвоюють складові молочних продуктів. Вони поліпшується обмін речовин, що позитивно впливає інтелект людини. Завдяки експериментам, проведеним вченими, виявилося, що люди, які регулярно п'ють молоко, значно покращили свою пам'ять та логічне мислення.

3. Бобові

У бобових надлишку міститься вітамін В і фолієва кислота. Дані речовини не тільки здатні зробити показники інтелекту значно вищими, але ще й позитивним чином впливають на процес мислення, роблячи пам'ять набагато міцнішою.

4. Томати

До їх складу входить лікопін (антиоксидант), який зводить на "ні" негативний вплив вільних радикалів на мозок. До речі, експерти стверджують, що після термічної обробки томати стають лише кориснішими. Лікопін очищає та оздоровлює організм, омолоджує шкіру, оновлює клітини.