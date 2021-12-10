Топ-10 найнадійніших авто на вторинному ринку

Рейтинг автомобілів з найвищими балами за параметром "стан кузова", повідомляє Судово-юридична газета.

Машини у віці трьох-чотирьох років користуються на вторинному ринку особливим попитом: як правило, вони в хорошому або навіть відмінному стані при тому, що вартість їхня нижча, ніж нових автомобілів, майже на третину. Портал CarPrice склав рейтинг найнадійніших авто.

Дослідження робилося з урахуванням реальних оглядів стану автомобілів, проведених спеціалістами сервісу за 600 параметрами.

Зазначається, що при складанні рейтингів не враховувався стан рідкісних автомобілів і моделей, огляди яких проводилися менше 30 разів. В результаті дослідження складалося за результатами оглядів 2594 машин.

Часто покупців найбільше хвилює стан кузова автомобіля, що купується. Реагенти та сміття на дорогах, що летить з-під коліс, можуть зіпсувати лакофарбове покриття, через що метал починає іржавіти. Крім того, важливо, щоб автомобіль, який купувався, не потрапляв у ДТП — неякісний ремонт також призведе до появи іржі.