У Білому домі пояснили перенесення розмови Байдена та Зеленського

Розмова президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками відеозустрічі з Володимиром Путіним відбулася лише через два дні через дуже щільний графік Байдена, повідомляє Дзеркало тижня.

Відповідаючи на запитання журналістів після розмови Байдена та Зеленського неназваний високопосадовець з Білого дому сказав, що у президента США було дуже багато інших планів на порядку денному, включаючи й внутрішні питання, поїздки та "ціла послідовність дзвінків та розмов із повним спектром партнерів".

У Білому домі нагадали, що держсекретар Блінкен розмовляв із Зеленським до зустрічі з Путіним і останні кілька днів адміністрація постійно підтримувала контакт з Україною.

"Єдине, що я хотів би сказати, що президент цілком ясно дав зрозуміти Зеленському у своєму сьогоднішньому дзвінку, якщо питання України стоїть на порядку денному, то вона буде за столом переговорів.

Сьогоднішня бесіда була важливою можливістю для президента мати можливість зв'язатися із Зеленським з приводу цього дзвінка та мати можливість спілкуватися з ним безпосередньо як продовження розмов, які ми провели з українцями за останні кілька днів" , - сказав представник адміністрації.

Нагадаємо, 9 грудня ввечері за київським часом президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Основною темою розмови були результати переговорів лідерів США та РФ, а також ситуація з безпекою навколо України та активізація мирного врегулювання воєнного конфлікту.