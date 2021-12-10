Хакери вкрали у компаній та підприємств більше 2 млн грн

В Україні розкрили хакерську групу, яка викрала понад 2 млн. гривень у бюджетних установ та підприємств. Зловмисники розробили спеціальну схему для заволодіння грошима підприємств, повідомляє Обозреватель.

Хакери розповсюджували шкідливий вірус, який після попадання на робочий комп'ютер компанії надавав віддалений доступ до них. Про це розповіли у прес-службі Київської міської прокуратури.

Після цього зловмисники підміняли платіжні реквізити одержувачів та перераховували гроші на свої рахунки. Пізніше їх переводили в готівку.

Загалом сума збитків, заподіяних угрупованням підприємствам становить понад 2 млн грн. Також у ході слідства правоохоронні органи запобігли викраданню коштів у розмірі понад 1,8 млн грн.