Дворазового олімпійського чемпіона звинуватили у зґвалтуванні

Дворазового олімпійського чемпіона з плавання Янніка Аньєля затримано в рамках розслідування згвалтування неповнолітньої, повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що інцидент стався у 2016 році, коли Аньєль завершив спортивну кар'єру. За інформацією джерела, колишній спортсмен був затриманий у Парижі та поміщений під варту на сході Франції.

Аньелю 29 років, він виграв дві золоті та одну срібну медаль на Олімпіаді 2012 року. Француз також є чемпіоном Європи та дворазовим чемпіоном світу.