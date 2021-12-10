Вся справа в кортизолі: як знизити хронічний стрес

Стрес присутній в житті кожної людини - і це норма. Але коли кортизол високий постійно, то ми просто котимося в прірву: синдром хронічної втоми, акне, вісцеральний жир, високий інсулін, підвищений тиск, набряки, депресія, безсоння, високий холестерин, тяга до солодкого, болі в м'язах і хребті, головні болі та панічні атаки, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

За аналізами крові зловити кортизол дуже складно, єдиний більш точний метод - це добова слина, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Юлія Хелсблог.

Як знизити кортизол і прибрати хронічний стрес

Усунення токсичного навантаження,

Поміняйте всю побутову хімію на ЕКО - і переглянете ваш побут,

Пийте якісну воду,

Додавайте в воду краплі з натрієм і калієм.

Стрес-менеджмент

Важливо порвати порочне коло стресу і знайти методи, які будуть вас заспокоювати і ви могли відволіктися (спа, масаж, читання, вишивання, прогулянки, виїзд на природу). Повноцінний сон. За годину до сну прибрати всі гаджети і лягти в ліжко не пізніше 23:30. Вживайте достатню кількість клітковини і пребіотиків - це допомагає абсорбувати кортизол і виводити надлишки. Спорт. Не робіть з цього каторгу і не виснажуйте себе, а додайте дозовані легкі аеробні навантаження. Прибрати контрацептиви і статини! Сніданок протягом години після пробудження. Високий вміст в їжі білка, жиру / масел Обмежити каву, алкоголь. Фрукти на сніданок при високому кортизоли - однозначне ні!

Нутрицевтики:

Омега 3 - дуже важливо,

Вітамін С - 1000 мг,

Жиророзчинні антиоксиданти - вітамін Е, дигідрокверцетин, астаксантин,

Вітаміни В5, В3, В6,

Цитруліна малат,

Коензим,

Бурштинова кислота,

Таурин,

Селен,

Хром,

Фосфотидилсерин,

Ашваганда,

Мелатонін.

При високому кортизолі дуже важливо повернути чутливість до інсуліну і поліпшити обмін вуглеводів, а також знизити холестерин.

Увага: конкретні дозування і схеми прийому може призначити тільки фахівець, не варто займатися самолікуванням.