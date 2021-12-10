Вся справа в кортизолі: як знизити хронічний стрес

Вся справа в кортизолі: як знизити хронічний стрес

Стрес присутній в житті кожної людини - і це норма. Але коли кортизол високий постійно, то ми просто котимося в прірву: синдром хронічної втоми, акне, вісцеральний жир, високий інсулін, підвищений тиск, набряки, депресія, безсоння, високий холестерин, тяга до солодкого, болі в м'язах і хребті, головні болі та панічні атаки, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

За аналізами крові зловити кортизол дуже складно, єдиний більш точний метод - це добова слина, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Юлія Хелсблог.

Як знизити кортизол і прибрати хронічний стрес

  • Усунення токсичного навантаження,
  • Поміняйте всю побутову хімію на ЕКО - і переглянете ваш побут,
  • Пийте якісну воду,
  • Додавайте в воду краплі з натрієм і калієм.

Стрес-менеджмент

  1. Важливо порвати порочне коло стресу і знайти методи, які будуть вас заспокоювати і ви могли відволіктися (спа, масаж, читання, вишивання, прогулянки, виїзд на природу).
  2. Повноцінний сон.
  3. За годину до сну прибрати всі гаджети і лягти в ліжко не пізніше 23:30.
  4. Вживайте достатню кількість клітковини і пребіотиків - це допомагає абсорбувати кортизол і виводити надлишки.
  5. Спорт. Не робіть з цього каторгу і не виснажуйте себе, а додайте дозовані легкі аеробні навантаження.
  6. Прибрати контрацептиви і статини!
  7. Сніданок протягом години після пробудження.
  8. Високий вміст в їжі білка, жиру / масел
  9. Обмежити каву, алкоголь.
  10. Фрукти на сніданок при високому кортизоли - однозначне ні!

Нутрицевтики:

  • Омега 3 - дуже важливо,
  • Вітамін С - 1000 мг,
  • Жиророзчинні антиоксиданти - вітамін Е, дигідрокверцетин, астаксантин,
  • Вітаміни В5, В3, В6,
  • Цитруліна малат,
  • Коензим,
  • Бурштинова кислота,
  • Таурин,
  • Селен,
  • Хром,
  • Фосфотидилсерин,
  • Ашваганда,
  • Мелатонін.

При високому кортизолі дуже важливо повернути чутливість до інсуліну і поліпшити обмін вуглеводів, а також знизити холестерин.

Увага: конкретні дозування і схеми прийому може призначити тільки фахівець, не варто займатися самолікуванням.

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